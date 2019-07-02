2019-07-02T16:10:01+03:00
Общество

В Саратовской области 505 человек были укушены клещами

У четырех выявлен клещевой боррелиоз
Екатерина Семенова
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В Саратовской области по состоянию на 2 июля в больницы обратились 505 человек, укушенных клещами. В том числе, 144 ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это соответствует многолетним показателям.

Специалисты исследовали 411 клещей, снятых с людей. У четырех из них выявлен боррелиоз. Установлено, что пострадавшие были атакованы насекомыми в Пензенской области (два случая), тамбовской, а также на территории Марксовского района.

Также клещевой боррелиоз выявлен у восьми клещей, найденных в природе – в Аткарском и Энгельсском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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