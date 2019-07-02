2019-07-02T15:35:34+03:00
Происшествия

Гость из Кемерова чуть не задушил полицейского в Саратове

Нападавший заключен под стражу
Дарья Вострикова
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В отношении 36-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 26 июня около 11:10 полицейский в форме зашел в магазин, расположенный на улице Аэропорт Саратова.

Гражданин зашел вслед за ним. Когда страж порядка подошел к кассе чтобы расплатиться, тот захватил сотрудника одного из подразделений ГИБДД в области шеи и держал, пока жертва не потеряла сознание.

Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте.

Гостя из Кемеровской области заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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