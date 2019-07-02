Гость из Кемерова чуть не задушил полицейского в Саратове
В отношении 36-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 26 июня около 11:10 полицейский в форме зашел в магазин, расположенный на улице Аэропорт Саратова.
Гражданин зашел вслед за ним. Когда страж порядка подошел к кассе чтобы расплатиться, тот захватил сотрудника одного из подразделений ГИБДД в области шеи и держал, пока жертва не потеряла сознание.
Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте.
Гостя из Кемеровской области заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU