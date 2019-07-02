В саду «Липки» саратовцы услышали басни Ивана Крылова
Прошел литературно-театральный вечер
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В читальном зале сада «Липки» прошел литературно-театральный вечер «Великий русский баснописец», посвященный году театра и 250-летию со дня рождения поэта и драматурга Ивана Андреевича Крылова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участникам мероприятия рассказывали об истории жанра басни, фактах из жизни писателя, а также о его творчестве.
Прозвучали произведения: «Ворона и Лиса», «Волк и кот», «Квартет», «Стрекоза и Муравей», «Осел и Соловей» и другие. Некоторые из басен читали по ролям, они были представлены как небольшие спектакли.
ИСТОЧНИК KP.RU