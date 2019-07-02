2019-07-02T15:06:42+03:00
Общество

В саду «Липки» саратовцы услышали басни Ивана Крылова

Прошел литературно-театральный вечер
Дарья Вострикова
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В читальном зале сада «Липки» прошел литературно-театральный вечер «Великий русский баснописец», посвященный году театра и 250-летию со дня рождения поэта и драматурга Ивана Андреевича Крылова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участникам мероприятия рассказывали об истории жанра басни, фактах из жизни писателя, а также о его творчестве.

Прозвучали произведения: «Ворона и Лиса», «Волк и кот», «Квартет», «Стрекоза и Муравей», «Осел и Соловей» и другие. Некоторые из басен читали по ролям, они были представлены как небольшие спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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