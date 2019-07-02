В Саратовской области начали раньше срока собирать урожай озимых культур

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-02T15:11:31+03:00

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С 24 июня в хозяйствах левобережных районов Саратовской области начали выборочную уборку озимых культур, что раньше средних многолетних сроков на 10-15 дней.

Правобережная часть региона присоединилась с 1 июля.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, убрано 14,7 тыс. га, намолочено 20,2 тыс. тонн при средней урожайности 13,7 ц/га.

В целом по области общая площадь уборки озимых зерновых культур составит 1 млн 065 тыс. га.

В 14 районах области начата уборка ранних овощей: огурцов, кабачков, капусты. Убрано 198 га, собрано 3,1 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU