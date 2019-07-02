Приставы отправили двух жителей Саратовской области в туберкулезный диспансер

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-02T15:00:55+03:00

Граждане уклонялись от лечения и угрожали безопасности окружающих

Изменить размер текста: A A

В Дергачевском районе Саратовской области приставы принудительно отправили больных туберкулезом на лечение.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, решение о госпитализации принял суд по иску районного прокурора.

Двое граждан, страдающих заразной формой туберкулеза, уклонялись от лечения и представляли угрозу для окружающих.

По решению суда приставы вместе с медиками доставили больных в ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер». Оттуда их перевели в ГУЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер для обследования и лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU