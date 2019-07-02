2019-07-02T14:49:20+03:00
Общество

На Саратов надвигается ураган

В течение трех часов усилится ветер, начнутся грозы
Ольга Симонова
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На Саратовскую область надвигается ураган.

- В ближайшие три часа и до полуночи прогнозируются грозы, северо-западный ветер с порывами до 23 м/с, возможен град, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В главке просят саратовцев закрыть двери, окна и чердаки, убрать с балконов громоздкие вещи, не ходить под рекламными щитами и деревьями, а также по возможности не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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