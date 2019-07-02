В Саратовской области задержаны нарушители границы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-02T14:32:10+03:00

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В Ершове Саратовской области будут судить двух граждан Азербайджана.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчины 38 и 48-ми лет незаконно пересекли госграницу РФ.

Ранее мужчинам был запрещен въезд в России до марта 2020 года и июля 2023 года соответственно. Однако они, находясь в городе Уральск (Казахстан), в октябре 2018 года попросили одного из местных жителей помочь им пробраться через границу.

31 октября тот привез их к границе, которую они пересекли. Но в ту же ночь, в 23:12, нарушителей задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU