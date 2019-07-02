2019-07-02T14:31:35+03:00
Общество

В Саратовской области 16% жителей – нищие

Из них 238 тыс. человек не получает даже 7 тыс. рублей в месяц
Дарья Вострикова
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В Саратовской области почти 400 тыс.человек, а это 16,1% от всего населения, находятся за чертой бедности. Их доход не превышал отметку в 8610 рублей в месяц.

Такие данные за 2018 год сообщили «КП-Саратов»в Саратовстате.

В прошлом году 238 тыс.саратовцев получали в месяц менее 7 тыс. рублей. Чуть больше граждан зарабатывали от 7 до 10 тыс. рублей – 311 тыс.человек.

В основном население получает от 10 до 45 тыс. рублей. На этот показатель приходится 1,75 млн человек.

Лишь 97,8 тыс.граждан имеют доход в размере от 45 до 60 тыс.рублей. Число тех, кто превысил эту отметку денежного эквивалента составляет всего 64 тыс.человек.

В первом квартале 2019 года прожиточный минимум вырос на 611 рублей. Он составляет 9,2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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