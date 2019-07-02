2019-07-02T14:17:33+03:00
Общество

На «Тролзе» появится новый руководитель

Приостановлен процесс увольнения рабочих
Екатерина Семенова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Энгельсский завод «Тролза» возглавит Сергей Ключарев, который сейчас работает заместителем генерального директора предприятия.

Как стало известно «КП-Саратов», 3 июля Ключарева должны представить коллективу предприятия.

Напомним, Иван Котовицкий, который ранее возглавлял «Тролзу», подозревается в коррупционном преступлении и находится под домашним арестом. Якобы он вместе с начальником службы содействия бизнесу Владимиром Степанищевым пытались подкупить чиновницу налоговой службы.

Кроме того, на «Тролзе» приостановлен процесс сокращения персонала. Ранее сообщалось о намерениях высвободить более 500 человек до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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