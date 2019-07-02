На «Тролзе» появится новый руководитель
Энгельсский завод «Тролза» возглавит Сергей Ключарев, который сейчас работает заместителем генерального директора предприятия.
Как стало известно «КП-Саратов», 3 июля Ключарева должны представить коллективу предприятия.
Напомним, Иван Котовицкий, который ранее возглавлял «Тролзу», подозревается в коррупционном преступлении и находится под домашним арестом. Якобы он вместе с начальником службы содействия бизнесу Владимиром Степанищевым пытались подкупить чиновницу налоговой службы.
Кроме того, на «Тролзе» приостановлен процесс сокращения персонала. Ранее сообщалось о намерениях высвободить более 500 человек до конца лета.
ИСТОЧНИК KP.RU