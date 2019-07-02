В Саратове зазвучат сирены
Граждан просят сохранять спокойствие
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Через несколько минут в Саратове зазвучат сирены.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, проверка системы оповещения пройдет с 15 до 16 часов.
В это время не только будут работать сирены, передавая сигнал «Внимание всем!», но после этого по радио и ТВ будут переданы речевые сообщения для населения.
Гражданам надлежит сохранять спокойствие и прослушать информацию по местным радио- и телеканалам
ИСТОЧНИК KP.RU