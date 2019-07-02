2019-07-02T12:22:12+03:00
Общество

В Саратове инспекторы ГИБДД рассказали о штрафах со скидкой

Мероприятие прошло на Славянской площади
Дарья Вострикова
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На Славянской площади Саратова инспекторы ГИБДД останавливали водителей, чтобы рассказать им об оплате штрафов с помощью портала Государственных услуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гражданам раздавали памятки и объясняли как работает сервис.

Кроме того, сотрудники дорожного патруля напомнили о возможности оплатить штраф со скидкой в 50% в первые 20 дней после подписания протокола о нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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