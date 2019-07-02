В Саратове инспекторы ГИБДД рассказали о штрафах со скидкой
Мероприятие прошло на Славянской площади
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На Славянской площади Саратова инспекторы ГИБДД останавливали водителей, чтобы рассказать им об оплате штрафов с помощью портала Государственных услуг.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гражданам раздавали памятки и объясняли как работает сервис.
Кроме того, сотрудники дорожного патруля напомнили о возможности оплатить штраф со скидкой в 50% в первые 20 дней после подписания протокола о нарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU