В Энгельсе отремонтируют 11 км дорог

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-02T12:20:42+03:00

Их чинят в рамках нацпроекта

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В Энгельсском районе вовсю ремонтируют дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на 2019 год запланировано отремонтировать десять дорог. Работы завершены на пяти объектах — улицах Енисейская, Центральная, Будочная, проспекте Химиков и на участке от 3-й проходной до подъезда к авиадивизии в Летном городке.

Сейчас дорожники приступили к первому этапу строительства 1 км трассы от улицы Колотилова до автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Реконструируют улицу Украинскую на участке от Чехова до 6-го Полярного проезда.

Всего планируется привести в порядок более 11 км транспортных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU