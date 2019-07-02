2019-07-02T12:20:42+03:00
Общество

В Энгельсе отремонтируют 11 км дорог

Их чинят в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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В Энгельсском районе вовсю ремонтируют дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на 2019 год запланировано отремонтировать десять дорог. Работы завершены на пяти объектах — улицах Енисейская, Центральная, Будочная, проспекте Химиков и на участке от 3-й проходной до подъезда к авиадивизии в Летном городке.

Сейчас дорожники приступили к первому этапу строительства 1 км трассы от улицы Колотилова до автодороги СамараПугачевЭнгельсВолгоград. Реконструируют улицу Украинскую на участке от Чехова до 6-го Полярного проезда.

Всего планируется привести в порядок более 11 км транспортных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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