Саратовец получил год колонии за нетрезвую езду
За его плечами несколько судимостей
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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, у мужчины уже было несколько судимостей за аналогичное преступление — в мае и ноябре 2018 года. В мае уже 2019 года пьяный рецидивист сел за руль ВАЗ-21102 и отправился кататься по улицам областного центра.
Теперь гражданину придется провести год в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU