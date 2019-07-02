Саратовец получил год колонии за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-02T12:19:24+03:00

За его плечами несколько судимостей

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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, у мужчины уже было несколько судимостей за аналогичное преступление — в мае и ноябре 2018 года. В мае уже 2019 года пьяный рецидивист сел за руль ВАЗ-21102 и отправился кататься по улицам областного центра.

Теперь гражданину придется провести год в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU