2019-07-02T12:18:40+03:00
Происшествия

В Саратове мать троих детей уволили за несуществующий прогул

Теперь она снова менеджер по продажам
Дарья Вострикова
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Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила без изменения решение районного суда о восстановлении матери троих детей на работе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина с 2011 года работала менеджером по продажам в салоне сотовой связи. С июля по ноября 2018 года она ждала третьего ребенка, поэтому находилась в отпуске по беременности и родам до 23 ноября.

В день выхода на работу женщина предоставила начальнику справку о том, что была на больничном для ухода за вторым ребенком и заявление об отпуске по уходу за другим чадом, пока тому не исполнится 1,5 года.

Однако гражданку уволили за прогул из-за невыхода на работу.

Истицу, мать детей в возрасте года, четырех и шести лет, восстановили в прежней должности. Предоставление указанного отпуска является предусмотренной законом гарантией, направленной на защиту материнства и детства, и не зависит от воли работодателя.

Кроме того, женщине выплатили компенсацию в 8 тыс. рублей за причинение морального вреда и пособие по уходу за ребенком до времени, пока ему не исполнится 1,5 года.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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