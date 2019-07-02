2019-07-02T11:14:16+03:00
Общество

Жителей Саратова лишат цифрового телевидения

Сегодня ночью и в четверг днем пройдут работы на оборудовании
Екатерина Семенова
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Ночью 3 июля, то есть уже через несколько часов, с полуночи до шести утра, в Саратовской области будет отключено цифровое телерадиовещание.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, причина — завершение работ по настройке оборудования системы резервирования.

Жители Саратова и близлежащих населенных пунктов не смогут посмотреть каналы первого и второго мультиплексов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», радиоканалы «Маяк», «Радио России», «Вести-FM», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».

Работы продолжатся в четверг 4 июля. С 9 до 15 часов будут недоступны программы ГТРК «Саратов» на каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». При этом на территории всей области в цифровом формате, а в аналоговом — за исключением Саратова.

При этом уточняется, что сроки могут быть перенесены из-за плохой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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