2019-07-02T11:07:30+03:00
Политика

Губернатору представили нового управляющего Пенсионным фондом в Саратовской области

Прежний руководитель стал председателем областной думы
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Оксана Егорова. Фото пресс-службы губернатораОксана Егорова. Фото пресс-службы губернатора
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У нового управляющего отделением ПФР по Саратовской области Оксаны Егоровой большой опыт работы в системе оказания социально значимых госуслуг гражданам.

Сегодня, 2 июля, зампред правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов представил Егорову губернатору Валерию Радаеву.

Глава региона выразил надежду, что Егорова сразу приступит к работе, а также отметил заслуги прежнего руководителя Александра Романова.

Напомним, тот был избран председателем областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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