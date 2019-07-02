Губернатору представили нового управляющего Пенсионным фондом в Саратовской области
Прежний руководитель стал председателем областной думы
Оксана Егорова. Фото пресс-службы губернатора
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У нового управляющего отделением ПФР по Саратовской области Оксаны Егоровой большой опыт работы в системе оказания социально значимых госуслуг гражданам.
Сегодня, 2 июля, зампред правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов представил Егорову губернатору Валерию Радаеву.
Глава региона выразил надежду, что Егорова сразу приступит к работе, а также отметил заслуги прежнего руководителя Александра Романова.
Напомним, тот был избран председателем областной думы.
ИСТОЧНИК KP.RU