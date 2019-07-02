Дом в Ленинском районе Саратова признали аварийным

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-02T11:03:29+03:00

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Прокуратура Ленинского района по обращению жителей многоквартирного дома №31 по улице Академика Антонова в Саратове провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, дом снаружи пошел трещинами и разрушениями, кирпичи отстают от кладки, перекрытия неисправны и провисают, кровля изношена. Несущие стены также переживают не лучшие времена.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском обязать администрацию провести мероприятия по признанию дома аварийным.

Суд согласился с заявленными требованиями.

Дом признан непригодным для жилья и подлежащим сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU