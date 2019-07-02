Дом в Ленинском районе Саратова признали аварийным
Здание подлежит сносу
Изменить размер текста:
Прокуратура Ленинского района по обращению жителей многоквартирного дома №31 по улице Академика Антонова в Саратове провела проверку исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, дом снаружи пошел трещинами и разрушениями, кирпичи отстают от кладки, перекрытия неисправны и провисают, кровля изношена. Несущие стены также переживают не лучшие времена.
Районная прокуратура обратилась в суд с иском обязать администрацию провести мероприятия по признанию дома аварийным.
Суд согласился с заявленными требованиями.
Дом признан непригодным для жилья и подлежащим сносу.
ИСТОЧНИК KP.RU