Молодой житель Энгельса отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-02T10:54:35+03:00

Он не раз попадался на этом

Изменить размер текста: A A

Суд признал 21-летнего жителя Энгельса в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года любитель выпить за рулем привлекался к административному аресту.

Однако в апреле 2019 нетрезвого мужчину за рулем ВАЗ-21070 поймали на улице Марины Расковой в Энгельсе.

Его остановили сотрудники дорожного патруля.

Медицинское освидетельствование подтвердило их догадки.

Теперь парню придется провести 240 часов на обязательных работах и нельзя будет 2,5 года садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU