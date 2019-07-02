Молодой житель Энгельса отработает пьяную езду
Он не раз попадался на этом
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Суд признал 21-летнего жителя Энгельса в неоднократной пьяной езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года любитель выпить за рулем привлекался к административному аресту.
Однако в апреле 2019 нетрезвого мужчину за рулем ВАЗ-21070 поймали на улице Марины Расковой в Энгельсе.
Его остановили сотрудники дорожного патруля.
Медицинское освидетельствование подтвердило их догадки.
Теперь парню придется провести 240 часов на обязательных работах и нельзя будет 2,5 года садиться за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU