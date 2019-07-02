2019-07-02T10:54:35+03:00
Происшествия

Молодой житель Энгельса отработает пьяную езду

Он не раз попадался на этом
Дарья Вострикова
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Суд признал 21-летнего жителя Энгельса в неоднократной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года любитель выпить за рулем привлекался к административному аресту.

Однако в апреле 2019 нетрезвого мужчину за рулем ВАЗ-21070 поймали на улице Марины Расковой в Энгельсе.

Его остановили сотрудники дорожного патруля.

Медицинское освидетельствование подтвердило их догадки.

Теперь парню придется провести 240 часов на обязательных работах и нельзя будет 2,5 года садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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