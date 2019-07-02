2019-07-02T12:16:06+03:00
Происшествия

Девушка хотела сойти с моста Саратов — Энгельс

Когда спасатели прибыли на место, там уже никого не было
Ольга Симонова
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Мост Саратов — ЭнгельсМост Саратов — ЭнгельсФото: Александр Уриевский
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Сотрудники областной службы спасения выезжали вызволять гражданку, которая хотела сойти с моста СаратовЭнгельс.

- Поступил вызов. Однако когда подразделение прибыло на место, там никого не было, — сообщил «КП-Саратов» главный спасатель области Юрий Юрин.

Очевидно, что дама передумала идти на такой отчаянный шаг.

Напомним, в апреле этого года областные спасатели выезжали на похожий вызов. 16-летняя девушка отправила фото моста матери и заявила, что собирается прыгнуть. Ее задержали и направили в полицию для разбирательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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