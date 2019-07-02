Девушка хотела сойти с моста Саратов — Энгельс
Сотрудники областной службы спасения выезжали вызволять гражданку, которая хотела сойти с моста Саратов — Энгельс.
- Поступил вызов. Однако когда подразделение прибыло на место, там никого не было, — сообщил «КП-Саратов» главный спасатель области Юрий Юрин.
Очевидно, что дама передумала идти на такой отчаянный шаг.
Напомним, в апреле этого года областные спасатели выезжали на похожий вызов. 16-летняя девушка отправила фото моста матери и заявила, что собирается прыгнуть. Ее задержали и направили в полицию для разбирательств.
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ИСТОЧНИК KP.RU