В Саратовской области на этой неделе пройдут соревнования по конкуру
Будут чемпионат и первенство ПФО
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На улице Мира, 33 в поселке Долгий Буерак Саратовской области на этой неделе, 4-7 июля, пройдут лично-командный чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по конкуру.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие в состязаниях примут представители 14 субъектов РФ. Их ждут 11 маршрутов и препятствия в 140 см в высоту.
Помимо состязаний, в рамках соревнований пройдет мастер-класс старшего тренера молодежной сборной России по конкуру Михаила Атояна и региональный семинар для судей по конкуру Марии Печинкиной.
Попасть туда можно абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU