В Саратовской области на этой неделе пройдут соревнования по конкуру

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-02T10:49:47+03:00

Будут чемпионат и первенство ПФО

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На улице Мира, 33 в поселке Долгий Буерак Саратовской области на этой неделе, 4-7 июля, пройдут лично-командный чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по конкуру.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие в состязаниях примут представители 14 субъектов РФ. Их ждут 11 маршрутов и препятствия в 140 см в высоту.

Помимо состязаний, в рамках соревнований пройдет мастер-класс старшего тренера молодежной сборной России по конкуру Михаила Атояна и региональный семинар для судей по конкуру Марии Печинкиной.

Попасть туда можно абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU