В Саратове пенсионер-рецидивист обокрал посетительницу банка

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-02T10:42:12+03:00

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В отдел полиции Кировского района обратилась 69-летняя гражданка с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она зашла в отделение банка, вставила карточку в терминал, однако забрать деньги, 5 тыс. рублей, забыла. Когда пенсионерка вернулась, наличных уже не было.

Выяснилось, что чужое имущество присвоил себе 66-летний рецидивист, который стоял следующим в очереди за потерпевшей.

Гражданин признался, что потратил деньги на себя. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU