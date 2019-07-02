В Саратове пенсионер-рецидивист обокрал посетительницу банка
Он взял 5 тыс. рублей
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В отдел полиции Кировского района обратилась 69-летняя гражданка с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она зашла в отделение банка, вставила карточку в терминал, однако забрать деньги, 5 тыс. рублей, забыла. Когда пенсионерка вернулась, наличных уже не было.
Выяснилось, что чужое имущество присвоил себе 66-летний рецидивист, который стоял следующим в очереди за потерпевшей.
Гражданин признался, что потратил деньги на себя. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU