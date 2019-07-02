Пожарная машина в Балакове врезалась на «встречке» в «Жигули»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-02T09:33:55+03:00

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На улице Гагарина в Балакове, недалеко от моста Победы, 1 июля случилось ДТП с участием пожарной машины.

Как сообщил очевидец в группе ВК «Типичный Балаково», авария случилась около 16:30, когда машина огнеборцев пыталась проехать по встречной полосе, но путь ей преградил ВАЗ-2107.

Столкновения избежать не удалось, хотя в комментариях к публикации водитель «Жигулей» объяснила, что прекрасно видела мчащийся навстречу спецтранспорт, но не могла никуда съехать с дороги, сзади ее подпирали другие машины. По ее словам, у пожарных не была включена сирена, только мигалки.

В итоге, как сообщает очевидец, виновными себя признали представители МЧС, и инцидент был исчерпан без вызова ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU