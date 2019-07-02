2019-07-02T09:34:58+03:00
Происшествия

Закладчика из Саратова отправили в колонию почти на восемь лет

Мужчина попался с 30 пакетиками наркотиков
Екатерина Семенова
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Жителя Саратова признали виновным в попытке наркоторговли.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, приговор ему был вынесен по двум эпизодам преступления.

В августе 2018 года 26-летний молодой человек стал закладчиком и вступил в банду.

С 18 по 20 января он получил от руководителя сообщества наркотик (PVP — производное наркотического средства N-метилэфедрон) весом не менее 4,36 грамма. Молодой человек попытался спрятать закладку, но его обнаружили полицейские.

Кроме того, 24 января его снова задержали на стационарном посту ППС у села Пристанное. При себе у мужчины оказались 30 пакетиков с 17,77 граммами наркотика.

Суд отправил закладчика в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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