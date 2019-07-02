В Балакове у женщины украли деньги и ноутбук
Сумма ущерба составила 61 тыс. рублей
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 27-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 22:30 28 июня по 03:15 следующих суток кто-то унес из ее квартиры металлический ящик, ноутбук и 4 тыс. рублей.
Общая сумма похищенного составила 61 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 57-летний рецидивист, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU