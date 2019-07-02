2019-07-02T09:15:03+03:00
Общество

В Саратове трамваи двух маршрутов будут ходить только до полудня

Расписание действует только сегодня
Дарья Вострикова
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Сегодня, 2 июля, в Саратове по новому расписанию будут ходить трамваи двух маршрутов.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что это №№4 и 6.

Трамваи №4 поедут от 6-й Дачной в 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, обратно — в 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10.

По этому же маршруту «шестерки» двинутся в 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, обратно — в 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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