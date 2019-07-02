В Саратове рецидивист украл инструменты для сантехника

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-02T09:13:07+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в период с 14:30 21 июня до 13:00 следующего дня, по словам 59-летнего сантехника, кто-то проник в подсобку между подъездами дома на Соколовой улице и украл электроинструменты на сумму 9 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали четыре раза судимого мужчину, который во всем признался и рассказал, что продал чужое имущество неизвестному на Сенном рынке.

На злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU