В Саратове рецидивист украл инструменты для сантехника
Они исчезли из подсобки
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Полиция Волжского района раскрыла кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в период с 14:30 21 июня до 13:00 следующего дня, по словам 59-летнего сантехника, кто-то проник в подсобку между подъездами дома на Соколовой улице и украл электроинструменты на сумму 9 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали четыре раза судимого мужчину, который во всем признался и рассказал, что продал чужое имущество неизвестному на Сенном рынке.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU