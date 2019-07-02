В Саратове купание одобрено только на 16 водоемах

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-02T09:10:24+03:00

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По состоянию на 1 июля Россельхознадзор Саратовской области выдал 16 положительных заключений на купание в водоемах.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение было принято после исследования на микробов и паразитов как воды, так и песка.

Охлаждаться разрешено в бассейне СГЮА, спортивно-оздоровительном лагере «Юрист», базе отдыха «Бодрость», детских оздоровительных лагерях «Ясный» «Радуга», «Колос», «Юность» и «Пады», в социально-оздоровительном центре «Пугачевский», парке-отеле «Хвалынский» и базе отдыха «Домостроитель», городском пляже и водоеме благотворительного центра «Парус» в Энгельсе, в лагере на протоке реки Сазанки, на городском пляже парка культуры и отдыха на набережной в Пугачеве, а также санатории «Светлана».

Гражданам напоминают, чтобы обезопасить себя во время купания, лучше заходить в воду только в разрешенных местах, пить бутилированную воду, не есть скоропортящиеся на жаре продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU