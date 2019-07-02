2019-07-02T09:10:24+03:00
Общество

В Саратове купание одобрено только на 16 водоемах

Такое решение принял Россельхознадзор
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 1 июля Россельхознадзор Саратовской области выдал 16 положительных заключений на купание в водоемах.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение было принято после исследования на микробов и паразитов как воды, так и песка.

Охлаждаться разрешено в бассейне СГЮА, спортивно-оздоровительном лагере «Юрист», базе отдыха «Бодрость», детских оздоровительных лагерях «Ясный» «Радуга», «Колос», «Юность» и «Пады», в социально-оздоровительном центре «Пугачевский», парке-отеле «Хвалынский» и базе отдыха «Домостроитель», городском пляже и водоеме благотворительного центра «Парус» в Энгельсе, в лагере на протоке реки Сазанки, на городском пляже парка культуры и отдыха на набережной в Пугачеве, а также санатории «Светлана».

Гражданам напоминают, чтобы обезопасить себя во время купания, лучше заходить в воду только в разрешенных местах, пить бутилированную воду, не есть скоропортящиеся на жаре продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-сотрудник банка оставил без денег пенсионерку из Пугачева
В Саратове инспекторы ГИБДД рассказали о штрафах со скидкой
В Саратовской области растет число отравлений алкоголем
В Энгельсе отремонтируют 11 км дорог
Саратовец получил год колонии за нетрезвую езду
В Саратове мать троих детей уволили за несуществующий прогул
В Минспорта пообещали разобраться с установщиками ПО на стелы с обратным отсчетом до ЧМ
Жителей Саратова лишат цифрового телевидения
В Саратове спасатели вытащили провалившегося в погреб мужчину
Губернатору представили нового управляющего Пенсионным фондом в Саратовской области
Дом в Ленинском районе Саратова признали аварийным
Молодой житель Энгельса отработает пьяную езду
Девушка хотела сойти с моста Саратов — Энгельс
В Саратовской области на этой неделе пройдут соревнования по конкуру
Сегодня в Саратове отремонтируют четыре дороги
В Саратове часы обратного отсчета до чемпионата мира оснастили взломанной операционной системой
Житель Ершова отдал 218 тыс. рублей долга по кредиту из страха ареста машины и счетов
В Балакове шестеро пожарных тушили деревянный дом
В Саратове пенсионер-рецидивист обокрал посетительницу банка
В Аркадаке полыхали два сарая
Житель Хвалынска ответит за удушение новой знакомой
Пожарная машина в Балакове врезалась на «встречке» в «Жигули»
Под Саратовом разряд молнии спалил дом
Закладчика из Саратова отправили в колонию почти на восемь лет