В полночь на Политехнической два человека пострадали в ДТП
Столкнулись «Гранта» и Daewoo
Изменить размер текста:
Вчера ночью, 1 июля, в Октябрьском районе Саратова столкнулись две легковушки.
- В 00:05 на перекрестке Политехнической и 5-й Беговой улиц 24-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Daewoo, который вел 21-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки — 18-летняя девушка и 21-летний парень из салона отечественного авто. Их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU