2019-07-02T08:36:02+03:00
Происшествия

В полночь на Политехнической два человека пострадали в ДТП

Столкнулись «Гранта» и Daewoo
Ольга Симонова
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Вчера ночью, 1 июля, в Октябрьском районе Саратова столкнулись две легковушки.

- В 00:05 на перекрестке Политехнической и 5-й Беговой улиц 24-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Daewoo, который вел 21-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки — 18-летняя девушка и 21-летний парень из салона отечественного авто. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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