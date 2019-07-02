Безработный парень обокрал бар в Саратове
Его добычей стал телефон за 12,5 тыс. рублей
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Во Фрунзенском районе Саратова обокрали администратора бара.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 49-летний пострадавший обратился в полицию 29 июня. Он заявил, что несколькими часами ранее, в 23:00, из бара на Астраханской неизвестный украл телефон Huawei черного цвета.
Стоимость похищенного составила 12 572 рубля.
По подозрению был задержан безработный не судимый 25-летний мужчина. Похищенное изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU