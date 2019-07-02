В Саратове рецидивист украл у менеджера два телефона

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-02T09:05:01+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 37-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы, менеджера продаж, в ночь с 19 на 20 июня она находилась у дома на Большой Горной улице. Кто-то унес из ее сумки два телефона марок Alcatel и Samsung, общая стоимость похищенного превысила 18 тыс. рублей.

В полицию женщина обратилась 25 июня.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU