В Саратове рецидивист украл у менеджера два телефона
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 37-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы, менеджера продаж, в ночь с 19 на 20 июня она находилась у дома на Большой Горной улице. Кто-то унес из ее сумки два телефона марок Alcatel и Samsung, общая стоимость похищенного превысила 18 тыс. рублей.
В полицию женщина обратилась 25 июня.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU