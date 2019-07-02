В Саратовском районе установлен карантин из-за заражения томатной молью

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-02T09:04:14+03:00

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Саратовский Россельхознадзор установил карантинный режим на площади 61,3 гектара в Саратовском районе из-за подтверждения очага заражения карантинным вредителем — томатной минирующей молью.

Карантин установлен в Рыбушанском муниципальном образовании, на расстоянии 0,2 км юго-западнее поселка Красный Октябрь. Впервые вредитель был обнаружен там осенью прошлого года. Контрольная проверка 1 июля показала, что очаг заражения сохранился.

- Гражданам и юридическим лицам Саратовской области, осуществляющим хозяйственную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, запрещается вывоз за ее пределы продукции без установления карантинного фитосанитарного состояния, — уточнили в Россельхознадзоре.

Томатная минирующая моль Tuta absolut (Meyrick)) - опасный вредитель пасленовых культур, наибольшую опасность представляет для томатов. Повреждая листовой аппарат, стебли и плоды снижает урожайность от 35 до 100 %.

ИСТОЧНИК KP.RU