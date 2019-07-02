2019-07-02T08:23:31+03:00
Происшествия

Жительница Саратова призналась в убийстве сожителя одним ударом ножа

Она обиделась на упреки в легкомысленности
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве 35-летнего сожителя.

Вечером 26 мая, как полагает следствие, женщина вместе с возлюбленным и подругой распивали алкоголь в квартире дома на улице Измайлова. Мужчина начал упрекать свою сожительницу в том, что она поддерживает отношения с другими ухажерами и вообще ведет себя легкомысленно.

На это гражданка схватила нож и ударила сожителя в грудь.

После убийства женщина продолжила распивать алкоголь, а труп увидели соседи, которые проживали в той же коммунальной квартире. Они и вызвали полицию.

Свою вину злоумышленница признала полностью. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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