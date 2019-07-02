Жительница Саратова призналась в убийстве сожителя одним ударом ножа
В Саратове следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Ленинского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве 35-летнего сожителя.
Вечером 26 мая, как полагает следствие, женщина вместе с возлюбленным и подругой распивали алкоголь в квартире дома на улице Измайлова. Мужчина начал упрекать свою сожительницу в том, что она поддерживает отношения с другими ухажерами и вообще ведет себя легкомысленно.
На это гражданка схватила нож и ударила сожителя в грудь.
После убийства женщина продолжила распивать алкоголь, а труп увидели соседи, которые проживали в той же коммунальной квартире. Они и вызвали полицию.
Свою вину злоумышленница признала полностью. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU