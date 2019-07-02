2019-07-02T08:21:51+03:00
Недвижимость

Радаев заявил об угрозе срыва программы капремонта в Саратовской области

Из 1,5 тыс. запланированных домов отремонтированы 19
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании с членами правительства подчеркнул, что граждане вправе требовать капитального ремонта домов.

- Собираемость платежей идет по нарастающей, — заявил он.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев раскритиковал темпы работ. В этом году по плану должны капитально отремонтировать более 1,5 тыс. домов. Однако договоры на строительно-монтажные работы заключены всего по 63 объектам. А завершены — 19.

- Это крайне мало! Такие темпы недопустимы! Если конкурсы будем проводить до октября, то вновь окажемся перед угрозой срыва программы, — заявил губернатор.

Причинами тяжелой ситуации были названы слабое взаимодействие с подрядчиками, нехватка строительных компаний, а также низкий уровень организации на местах ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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