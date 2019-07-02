2019-07-02T08:07:55+03:00
Происшествия

В Саратове завершено расследование убийства из-за сексуальной ориентации

Дело готовится к передаче в суд [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова готовится для передачи в суд уголовное дело по факту убийства мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Преступление было совершено 27 апреля в доме на улице Блинова.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, трое мужчин распивали алкоголь. Хозяин квартиры ушел к себе, а между двумя гостями вспыхнула ссоры. Причина — обвинение одного в адрес другого в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Обидевшись, мужчина сильно избил 50-летнего собутыльника. А когда проспался и осознал случившееся, вызвал полицию, но заявил, что только что пришел и увидел потерпевшего.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице. А обвиняемый скрылся, но был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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