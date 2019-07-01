2019-07-01T18:07:45+03:00
Общество

Собственники школьного стадиона в Балакове отстояли свои права в судах

У администрации района осталось мало шансов вернуть школьные земли муниципалитету
Поделиться:
Владельцы этого недостроя получили право на школьный стадионВладельцы этого недостроя получили право на школьный стадионФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Громкий судебный процесс о продаже земли стадиона школы №10 в Балакове разгорелся в 2017 году. Суд первой инстанции принял сторону нового главы администрации Александра Соловьева и межрайонной прокуратуры и постановил признать сделку по передачи школьной земли бизнесменам под индивидуальную застройку незаконной.

Однако конечные покупатели — Ю. В. Кувшинов и О. Н. Кувшинова из Пугачева — после проигрыша в областном суде дошли до Верховного. Жалоба туда поступила в ноябре 2018 года. Верховный суд 16 апреля вынес определение об отмене решения облсуда и дело отправилось назад на новое рассмотрение.

На заседании в областном суде 26 июня и принято решение в связи с определением ВС отменить решение суда первой инстанции. Таким образом бизнесмены Кувшинниковы могут продолжить строительство дома на территории бывшего школьного стадиона и на берегу оросительного канала.

В Балаковской администрации не оставляют надежду на кассационную жалобу, но после определения верховного суда вернуть землю муниципалитету шансов очень немного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Распродажа Балакова

Как недорого купить школу и берег Волги

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбусы №2 не будут ходить до 21 июля
Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой на Орджоникидзе
В Саратове банда автоподставщиков обманула страховые фирмы на 180 млн рублей
В Саратове разваливается очередной памятник культуры
«КВС» ведет благоустройство новой канализационной насосной станции в Юрише
Чиновники встретятся с жильцами разваливающегося дома на Вавилова
Двое юных саратовцев стали призерами VI всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
В Балашове иномарка влетела в легковушку, столб и кувыркнулась
Житель Вольска оплатил все дорожные штрафы из страха потерять машину
Виктория Бородянская о фестивале клубники: Не бывает так, чтобы всем понравилось
Общественный совет Поливановки отметил улучшения в работе системы по обращению с ТКО
В Вольске иностранцы приготовят армейскую уху
На улицах Блинова и Производственная в Саратове отключили воду
В Саратове пропал мужчина в красной одежде
В Саратове перестали ходить трамваи №№9 и 10
На фестиваль ухи пустят электричку из Саратова
Отличный прогноз: Компания «ФосАгро» продлила соглашение с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева
Труп полуторагодовалой девочки нашли на стройке под Саратовом
Мэрия Саратова: Оплатить проезд по карте можно только в автобусах №2Д
Жительница станции Тарханы: Володин обращает внимание на все детали
На Магнитных проездах Саратова отключили воду
В Саратовской области снят запрет на ловлю рыбы с лодок
Пьяная троица на мотоцикле в Аркадаке врезалась в «Приору»
Саратовцы простились с Юрием Ошеровым
Молодые педагоги: Повышение зарплаты — для нас возможность встать на ноги