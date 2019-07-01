Собственники школьного стадиона в Балакове отстояли свои права в судах

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-01T18:07:45+03:00

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Громкий судебный процесс о продаже земли стадиона школы №10 в Балакове разгорелся в 2017 году. Суд первой инстанции принял сторону нового главы администрации Александра Соловьева и межрайонной прокуратуры и постановил признать сделку по передачи школьной земли бизнесменам под индивидуальную застройку незаконной.

Однако конечные покупатели — Ю. В. Кувшинов и О. Н. Кувшинова из Пугачева — после проигрыша в областном суде дошли до Верховного. Жалоба туда поступила в ноябре 2018 года. Верховный суд 16 апреля вынес определение об отмене решения облсуда и дело отправилось назад на новое рассмотрение.

На заседании в областном суде 26 июня и принято решение в связи с определением ВС отменить решение суда первой инстанции. Таким образом бизнесмены Кувшинниковы могут продолжить строительство дома на территории бывшего школьного стадиона и на берегу оросительного канала.

В Балаковской администрации не оставляют надежду на кассационную жалобу, но после определения верховного суда вернуть землю муниципалитету шансов очень немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU