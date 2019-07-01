2019-07-01T17:59:33+03:00
Происшествия

В Саратове банда автоподставщиков обманула страховые фирмы на 180 млн рублей

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении банды автоподставщиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, на скамье подсудимых оказались восемь человек от 23 до 60 лет.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в начале 2011 года. Злоумышленники инсценировали ДТП с дорогостоящими иномарками, чтобы получить страховые выплаты. При этом зачастую аварии был мнимыми, например, с использованием поврежденных частей от аналогичных авто. Кроме того, фиксировались такие страховые случаи, как разбитые стекла, разрезание кожаного салона и т. д.

Вызванные на место сотрудники полиции фиксировали повреждения, а злоумышленники подавали заявления в страховые компании. Если им отказывали в возмещении вреда, то они или подконтрольные лица обращались в суд.

При этом автомобили после нескольких инсценировок переоформлялись на других граждан, чтобы не вызывать подозрений.

Всего в составе банды работали три группировки: автотехников, формальных собственников и водителей. Каждая из них занималась узким кругом обязанностей. Например, «водители» изображали граждан, попавших в ДТП.

Всего с 2011 по 2016 годы 15 страховым компаниям был причинен ущерб на сумму более 180 млн рублей. Часть — 57,7 млн рублей — обвиняемые добровольно возместили. Также у них было конфисковано 20 машин и арестовано имущество на 25,3 млн рублей.

Пятеро из членов банды уже отбывают сроки, еще трое находятся в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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