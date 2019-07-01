В Саратове разваливается очередной памятник культуры
В Саратове прокуратура области нашла очередной разваливающийся дом, который является объектом культурного наследия регионального значения.
Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о здании на улице Советская, 57, который также носит название «Дом П. Н. Соколова, 1914 год».
Проверка показала, что дом находится в аварийном состоянии и эксплуатировать его невозможно без проведения восстановительных работ.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд и выиграла дело. Собственников обязали разработать проектную документацию и провести работы по сохранению объекта культурного значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU