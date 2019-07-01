«КВС» ведет благоустройство новой канализационной насосной станции в Юрише

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-01T17:49:07+03:00

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Компания «Концессии водоснабжения — Саратов» завершает работы по благоустройству нового объекта городской системы водоотведения — канализационной насосной станции в поселке Юриш. Специалисты ведут строительство подъездной дороги, обустройство площадки КНС. Также запланировано возведение ограждений для обеспечения безопасности функционирования объекта.

Канализационная насосная станция введена в эксплуатацию в 2019 году. Работы велись в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Объект обеспечивает перекачку канализационных стоков поселка по напорному коллектору на городскую станцию аэрации для последующей очистки, что гарантирует безопасность и экологичность функционирования инженерных сооружений. В рамках выполненных работ установлено новое энергоэффективное оборудование с возможностью дистанционного контроля над всеми процессами. Также в результате обновления увеличена производительность системы водоотведения поселка, что позволит обеспечить подключение новых абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU