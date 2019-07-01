Чиновники встретятся с жильцами разваливающегося дома на Вавилова

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-01T17:48:07+03:00

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Администрация Фрунзенского района Саратова прокомментировала ситуацию с обрушением стены дома на улице Вавилова.

- Дом по адресу: улица Вавилова, 16 признан аварийным в 2015 году. Он не подлежит сносу, а только реконструкции ввиду того, что является объектом культурного наследия, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Также уточняется, что здание подлежит расселению и включено во второй этап программы, который реализуется в 2019-2025 годах. Сегодня, 1 июля, чиновники намерены встретиться с жителями дома.

Ранее «Комсомолка» писала, что 29 июня из стены дома начали вываливаться кирпичи.

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ИСТОЧНИК KP.RU