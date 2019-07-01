Двое юных саратовцев стали призерами VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-01T15:18:51+03:00

В мероприятии приняли участие дети из 77 регионов страны

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В Саратове учащиеся Центра технического творчества детей и молодежи Юлия и Александр Черняковы под руководством педагога дополнительного образования Марины Нагорновой стали призерами VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, ребят наградили в Государственной Думе Федерального Собрания РФ накануне Дня изобретателя и рационализатора, который отмечается в России 29 июня.

Они представили на конкурс проект «Безопасные дороги будущего» в номинации «Город будущего». Основная цель изобретения умные светофоры, которые будут давать сигнал беспилотным автомобилям и разгружать движение на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU