В Балашове иномарка влетела в легковушку, столб и кувыркнулась
Пострадали два человека
Фото Облспаса
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Сегодня, 1 июля, в Балашове на улице Карла Маркса столкнулись «Audi» и «Mitsubishi».
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, после ДТП один из автомобилей влетел в фонарный столб и перевернулся.
Водителя извлекли спасатели, передали бригаде медиков скорой помощи и госпитализировали.
Фото Облспаса
На месте работают сотрудники Обласпаса, медики, пожарные.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU