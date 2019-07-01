2019-07-01T15:12:36+03:00
Происшествия

В Балашове иномарка влетела в легковушку, столб и кувыркнулась

Пострадали два человека
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 1 июля, в Балашове на улице Карла Маркса столкнулись «Audi» и «Mitsubishi».

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, после ДТП один из автомобилей влетел в фонарный столб и перевернулся.

Водителя извлекли спасатели, передали бригаде медиков скорой помощи и госпитализировали.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

На месте работают сотрудники Обласпаса, медики, пожарные.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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