Житель Вольска оплатил все дорожные штрафы из страха потерять машину

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-01T15:05:14+03:00

Он очень хотел продать автомобиль

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На исполнении в Вольском районном отделе судебных приставов находилось 41 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД с местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина накопил 40 тыс. рублей штрафов, однако добровольно гасить долг он не хотел.

Поэтому на его машину марки Hyundai вынесли запрет регистрационных действий.

Мужчина планировал продать машину, однако при таких обстоятельствах он делать этого не смог.

Принятая мера вынудила его оплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU