Виктория Бородянская о Фестивале клубники: Не бывает так, чтобы всем понравилось

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-01T15:05:35+03:00

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Сегодня, 1 июля, в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области прошел брифинг, посвященный будущему Фестивалю ухи в Вольске.

Корреспондент «КП-Саратова» поинтересовалась также успехами уже прошедшего Фестиваля клубники в Балакове.

Заместитель начальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина с сожалением сказала, что из-за работы не смогла посетить фестиваль, однако, судя по отзывам и фото, все было достойно.

- Первый день более клубничный, второй – активно-спортивный, мне это очень импонировало, это смело, и я рада, что у них все получилось, – заявила она.

Тем не менее в соцсетях мнения участников фестиваля разошлись. Немало было тех, кто раскритиковал проведение фестиваля, посчитав его неудачным. Например, претензии были высказаны из-за перекрытия улиц, а также нехватки самого главного – клубники.

Председателя комитета по туризму Виктория Бородянская считает, что в соцсетях больше позитива, чем негатива.

По ее словам, никогда не бывает так, чтоб всем в одинаковой степени что-то понравилось, это, может быть, и не нужно.

- То, что Балаково замахнулось на два дня, сделали большое количество площадок, приехали ремесленники из 30 регионов это показатель того, что все хорошо, а негатив будет всегда, – заключила она.

ИСТОЧНИК KP.RU