2019-07-01T15:40:55+03:00
Общество

В Вольске иностранцы приготовят армейскую уху

На спецплощадках померятся мастерством 35 команд
Дарья Вострикова
Поделиться:
Регина Юдина, заместитель начальника управления администрации Вольского района и председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская (справа)Регина Юдина, заместитель начальника управления администрации Вольского района и председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская (справа)Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

В Вольске 6 июля пройдет фестиваль ухи. Всего участие в соревнованиях примут 35 команд — 19 вольских, 16 — из других районов области.

- Для наших команд мероприятие начнется в 6:00 утра. Официальная программа для гостей начнется в 11:00, а уже с 12:00 заработают все площадки, — рассказала на брифинге 1 июля замначальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина.

Основные площадки — город мастеров, ремесленная лавка с участниками не только из Саратовской, но и Самарской, Пензенской областей. Гости увидят богатырские забавы, туристический банный кемпинг «Водный парк».

Отдельно будет работать детская площадка под названием «Залив мальков».

А еще гостей ждет рыбный базар, вольская ярмарка с товарами местных производителей.

Одна из главных площадок — «Вольская уха», рецепты которой пережили столетия, здесь можно посмотреть сам процесс изготовления ухи и дождаться дегустации.

Не обойдется на фестивале в Вольске без экзотики. На площадке «Военный бивак» армейскую уху представят российские команды, а также участники из других стран — Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Нигера, Мали.

Полюбоваться гости могут на выставки ретро-автомобилей, музея рыбалки.

В 15:00 наградят лучших уховаров и затем пройдет концерт в обновленном горпарке, конкурс «Мисс золотая рыбка», а вечером состоится показ кино.

Праздник закончится в 22:00.

В прошлом году на нем было более 30 тыс. туристов, в этом — туркомпании обещают небывалый ажиотаж, так как интерес к событию очень большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На фестиваль ухи пустят электричку из Саратова

Специально для гостей праздника подготовят 30 различных площадок

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«КВС» ведет благоустройство новой канализационной насосной станции в Юрише
Чиновники встретятся с жильцами разваливающегося дома на Вавилова
Двое юных саратовцев стали призерами VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
В Балашове иномарка влетела в легковушку, столб и кувыркнулась
Житель Вольска оплатил все дорожные штрафы из страха потерять машину
Виктория Бородянская о Фестивале клубники: Не бывает так, чтобы всем понравилось
Общественный совет Поливановки отметил улучшения в работе системы по обращению с ТКО
На улицах Блинова и Производственная в Саратове отключили воду
В Саратове пропал мужчина в красной одежде
В Саратове перестали ходить трамваи №№9 и 10
На фестиваль ухи пустят электричку из Саратова
Отличный прогноз: Компания «ФосАгро» продлила соглашение с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева
Труп полуторагодовалой девочки нашли на стройке под Саратовом
Мэрия Саратова: Оплатить проезд по карте можно только в автобусах №2Д
Жительница станции Тарханы: Володин обращает внимание на все детали
На Магнитных проездах Саратова отключили воду
В Саратовской области снят запрет на ловлю рыбы с лодок
Пьяная троица на мотоцикле в Аркадаке врезалась в «Приору»
Саратовцы простились с Юрием Ошеровым
Молодые педагоги: Повышение зарплаты — для нас возможность встать на ноги