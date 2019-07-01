В Вольске иностранцы приготовят армейскую уху

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-01T15:40:55+03:00

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В Вольске 6 июля пройдет фестиваль ухи. Всего участие в соревнованиях примут 35 команд — 19 вольских, 16 — из других районов области.

- Для наших команд мероприятие начнется в 6:00 утра. Официальная программа для гостей начнется в 11:00, а уже с 12:00 заработают все площадки, — рассказала на брифинге 1 июля замначальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина.

Основные площадки — город мастеров, ремесленная лавка с участниками не только из Саратовской, но и Самарской, Пензенской областей. Гости увидят богатырские забавы, туристический банный кемпинг «Водный парк».

Отдельно будет работать детская площадка под названием «Залив мальков».

А еще гостей ждет рыбный базар, вольская ярмарка с товарами местных производителей.

Одна из главных площадок — «Вольская уха», рецепты которой пережили столетия, здесь можно посмотреть сам процесс изготовления ухи и дождаться дегустации.

Не обойдется на фестивале в Вольске без экзотики. На площадке «Военный бивак» армейскую уху представят российские команды, а также участники из других стран — Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Нигера, Мали.

Полюбоваться гости могут на выставки ретро-автомобилей, музея рыбалки.

В 15:00 наградят лучших уховаров и затем пройдет концерт в обновленном горпарке, конкурс «Мисс золотая рыбка», а вечером состоится показ кино.

Праздник закончится в 22:00.

В прошлом году на нем было более 30 тыс. туристов, в этом — туркомпании обещают небывалый ажиотаж, так как интерес к событию очень большой.

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ИСТОЧНИК KP.RU