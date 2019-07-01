На улицах Блинова и Производственная в Саратове отключили воду
Жители трех домов сидят без воды из-за коммунальной аварии
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 1 июля, отключили воду в трех домах на двух улицах.
- Ориентировочно до полуночи не будет воды на Блинова, 1, 3 и Производственной, 44, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Как отмечают коммунальщики, такие меры пришлось принять из-за аварии на Блинова, 3.
Напомним, четыре дня назад там уже отключали воду также из-за прорыва на этой улице.
ИСТОЧНИК KP.RU