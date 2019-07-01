На улицах Блинова и Производственная в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-01T14:29:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова сегодня, 1 июля, отключили воду в трех домах на двух улицах.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды на Блинова, 1, 3 и Производственной, 44, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Как отмечают коммунальщики, такие меры пришлось принять из-за аварии на Блинова, 3.

Напомним, четыре дня назад там уже отключали воду также из-за прорыва на этой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU