2019-07-01T14:43:08+03:00
Общество

В Саратове пропал мужчина в красной одежде

Евгения Баранова ищут с 22 июня
Екатерина Семенова
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Евгений БарановЕвгений Баранов
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В Ленинском районе Саратова без вести пропал Евгений Баранов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 42-летнего мужчину ищут с 22 июня.

Рост пропавшего составляет 175 см. Евгений Баранов худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы, серо-зеленые глаза, щетина, а под подбородком — шрам.

На момент пропажи он был одет в бордовую футболку с рисунком, красные шорты, черно-красные сланцы и красную бейсболку с надписью Nike.

ИСТОЧНИК KP.RU

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