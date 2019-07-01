В Саратове пропал мужчина в красной одежде
Евгения Баранова ищут с 22 июня
Евгений Баранов
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В Ленинском районе Саратова без вести пропал Евгений Баранов.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 42-летнего мужчину ищут с 22 июня.
Рост пропавшего составляет 175 см. Евгений Баранов худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы, серо-зеленые глаза, щетина, а под подбородком — шрам.
На момент пропажи он был одет в бордовую футболку с рисунком, красные шорты, черно-красные сланцы и красную бейсболку с надписью Nike.
ИСТОЧНИК KP.RU