Отличный прогноз: Компания «ФосАгро» продлила соглашение с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-01T13:35:47+03:00

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21 июня – день летнего равноденствия, считается не только самым длинным днем в году, но и одним из самых счастливых. В этот день принято загадывать желания, о крепком здоровье, в том числе. Группа «ФосАгро», знает более надежный способ позаботиться о здоровье. Не первый год компания поддерживает отечественную медицину, а 21 июня один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (ФГБУ «НЦССX им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ) продлили соглашение о поддержке высокотехнологичной медицинской помощи еще на один год. Вот теперь желание многих, кто хотел бы поправить здоровье своего сердца сбудется наверняка.

Не просто цифры

Это соглашение, уже четвертое по счету, предусматривает выделение Центру 20 млн рублей для оказания хирургической помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и на научные исследования и разработки в этой области. Поддержка реально работает. За прошедшие три года Бакулевский Центр на выделенные «ФосАгро» средства провел 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций. Особенно значимо, что в рамках совместной работы «бакулевки» и компании «ФосАгро» предусмотрены выезды докторов в города, где работают предприятия компании. Бригады ведущих столичных специалистов Центра были командированы в Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково, где обследовали порядка 1 000 работников «ФосАгро» и других горожан, в том числе почти 200 детей.

- Эти цифры – больше чем статистика, свидетельствующая об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни, – заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Жизнь впереди

В Балаково за 2017 год столичные кардиологи проконсультировали 114 балаковцев, 27 из них получили лечение, в том числе оперативное, в Центре. Кардиолог балаковской районной поликлиники Александр Курапов рассказывает об одном из своих пациентов, прооперированных в Москве.

- Молодой человек 35 лет. Диагноз – фибрилляция предсердия, нарушение сердечного ритма. После операции парень не только стал хорошо себя чувствовать, вернулся к полноценной жизни – ездит на велосипеде, регулярно посещает бассейн. И это после того, как раньше он и на второй этаж без остановки на отдых не поднимался, – рассказал Александр Курапов.

Доктор признался, что визитов московских врачей в свой город ждут и сами кардиологи. Это уникальная возможность пообщаться с профессионалами высшего класса, а значит развиваться и самим.

Работа в ритме здорового сердца

Подписи под документом о продлении соглашения поставили директор Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН, доктор медицинских наук Лео Бокерия и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. По словам директора НЦССХ им. Бакулева Лео Бокерии, «партнерство с «ФосАгро» – это очень необычное явление для нашей медицины. У наших коллег за рубежом основные продвижения в научной сфере достигаются благодаря сотрудничеству науки и бизнеса. Ничего подобного до сегодняшнего дня, к сожалению, у нас нет. И в этом отношении сотрудничество ФосАгро с нашим Центром во многих отношениях полезно и показательно. Начинали мы с формулировки об оказании помощи больным, и очень многое за это время было сделано. Сегодня же в формулировке подписанного соглашения значится и «высокотехнологичная помощь», что дает нам основание думать о проведении с поддержкой «ФосАгро» первых операций в своем роде в мировой практике».

- Сотрудничество с ведущим научным центром, в котором работают лучшие в стране профессионалы, безусловно, стоит особняком. С Центром Бакулева мы нашли правильное взаимопонимание, отработали правильный процесс взаимодействия бизнеса и высококвалифицированного медицинского учреждения. Помощь, которая уже оказана и будет оказана в дальнейшем, приносит радость семьям, дарит людям жизнь. Компания «ФосАгро» рада прикоснуться к такому прекрасному делу, которое приносит большое благо нам всем.

От лица сотен получивших высококвалифицированную помощь сотрудников Центра работников компании и жителей городов, где работают наши предприятия, хочу выразить всему коллективу Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева глубокую признательность за ваш каждодневный труд, спасающий, – отметил Андрей Гурьев.

ИСТОЧНИК KP.RU