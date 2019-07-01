Труп полуторагодовалой девочки нашли на стройке под Саратовом

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-01T13:24:02+03:00

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Следователи организовали проверку по факту гибели полуторагодовалой девочки в селе Усть-Курдюм Саратовского района.

- Предполагается, что около 9:00 сегодня, 1 июля, сотрудник гостиницы нашел в бассейне на соседнем участке труп ребенка. Там сейчас завершается стройка. Приехавшая «скорая» не смогла спасти малышку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи осмотрели место происшествия, но признаков насильственной смерти на теле не обнаружила.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели, выясняется собственник строящегося объекта, где нашли труп.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU