Мэрия Саратова: Оплатить проезд по карте можно только в автобусах №2Д

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-01T13:15:13+03:00

Еще на шести маршрутах безналичную оплату могут ввести до конца недели

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В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с оплатой проезда в автобусах безналичным расчетом.

- Сегодня расплатиться банковской картой можно в автобусах №2Д, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

В течение недели будет установлено оборудование для безналичного расчета еще на нескольких маршрутах: №№6, 18Д, 44, 98, 42К, 80. По другим направлениям ведется закупка терминалов.

Напомним, возможность оплаты картой чиновники анонсировали уже с 1 июля, однако, как сообщается сейчас, процесс лишь «начинает внедряться». При этом многие горожане уже попытались опробовать систему, но безуспешно.

Стоить проезд должен 23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU