Мэрия Саратова: Оплатить проезд по карте можно только в автобусах №2Д
В мэрии Саратова прокомментировали ситуацию с оплатой проезда в автобусах безналичным расчетом.
- Сегодня расплатиться банковской картой можно в автобусах №2Д, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.
В течение недели будет установлено оборудование для безналичного расчета еще на нескольких маршрутах: №№6, 18Д, 44, 98, 42К, 80. По другим направлениям ведется закупка терминалов.
Напомним, возможность оплаты картой чиновники анонсировали уже с 1 июля, однако, как сообщается сейчас, процесс лишь «начинает внедряться». При этом многие горожане уже попытались опробовать систему, но безуспешно.
Стоить проезд должен 23 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU