Жительница станции Тарханы: Володин обращает внимание на все детали

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-01T13:05:11+03:00

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В рамках рабочего визита в Саратовскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал на строительной площадке аэропорта «Гагарин», а также осмотрел транспортную инфраструктуру новой воздушной гавани. Спикер отметил неудобную конструкцию железнодорожной платформы и попросил ее переделать, а также рекомендовал добавить еще одну лестницу для удобства пассажиров.

Своими впечатлениями поделилась жительница станции Тарханы, 49-летняя Марина Бессонова.

- Я сначала не верила, что у нас в регионе возведут такой грандиозный объект — аэропорт. Ведь это такая большая работа. Но с каждым месяцем убеждалась, что строительство идет, работают люди, техника, создается инфраструктура. И теперь уверена, что новому аэропорту быть.

И я понимаю, почему Вячеслав Викторович Володин хочет, чтобы этот объект был максимально удобным и комфортным для всех жителей. Тем более, что инициатива его строительства принадлежит спикеру Госдумы. Он обращает внимание на все детали, кажется, что для него не существует мелочей. И это подкупает. Вот и в этот визит он попросил переделать платформу на остановке электрички. Ведь пользоваться ею будут люди всех возрастов, в том числе пассажиры с детьми, пожилые люди, инвалиды. И она должна быть удобна для всех без исключения.

Начала полетов с нетерпением ожидают путешественники. Ведь для того, чтобы совершить перелет, теперь им не надо будет ездить в соседние Самару, Волгоград или даже Москву. Особенно это важно для зарубежных полетов. Например, в Турцию. Будем летать прямо от нас. У меня тоже родственники живут за рубежом — в Германии. Прилетят в Сабуровку, десять минут — и дома. В «Инстаграме» есть даже такая группа «Гагарин», где ее участники увлеченно обсуждают новости, связанные с аэропортом. Для наших людей новый аэропорт — это большой плюс.

В муниципальном образовании будет развиваться инфраструктура. Уже видим, как улучшились наши дороги, подъездные пути, развязка, снизилась аварийность. Я сама за рулем, и для меня, конечно, это очень важно.

И, конечно, ждем открытия новых вакансий. На селе не так уж много рабочих мест, да и уровень оплаты совершенно другой. Многие мои знакомые уже работали на строительстве у подрядчиков аэропорта. Видели своими глазами, что работа проведена колоссальная, объект возвели просто супер. Я работала в турецкой компании. Работа была посильная, достаточно хорошо оплачивалась, да еще три раза в день бесплатно кормили. У кого не было рядом жилья и своего транспорта — тоже предоставляли бесплатно. Проработала до 15 апреля, пока подрядчик не закончил свою деятельность. Теперь с мужем (он водитель всех категорий) заполнили анкеты на работу в аэропорту, ждем подходящих вакансий, — заявила Марина Бессонова.

ИСТОЧНИК KP.RU